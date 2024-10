Sporting Cristal: Emanuel Herrera podría regresar a la institución en el 2022

Sporting Cristal no pudo conseguir el título de la Liga 1 , y desde ese momento, la hinchada se ha manifestado sobre la posibilidad de que Emanuel Herrera pueda volver al equipo en el 2022, ya que sienten que Marcos Riquelme e Irven Ávila no han destacado lo suficiente en esta temporada. Sin embargo, su arribo no es algo sencillo de concretar.

"No sabía ni cuándo se iba, hay algo que no encaja. Él ha estado en los entrenamientos, me ha podido decir que se iba. El club mañana va a presentar un comunicado". "Lo único que le dije es: "tienes un contrato firmado por todo el 2021, no es que no tengas contrato y te hablaron para renovar y parece que ya no quieres seguir", agregó el DT.