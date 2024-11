Alianza Lima quiso fichar a Josué Estrada para la temporada 2022

Antes de que Josué Estrada tenga un acuerdo con Cienciano para la temporada 2022 , el defensor nacional reveló que Alianza Lima se había contactado con él para que sea parte de su plantilla en esta nueva campaña, pero explicó que no pudo concretarse su llegada porque el equipo blanquiazul aún no estaba viendo el tema de fichajes, ya que se encontraban enfocados en las finales contra Sporting Cristal .

"Hubo acercamiento pero nada concreto, había indicio de Alianza pero como estaban con el tema de la final no me decían nada concreto. Yo tenía propuestas y tomé la decisión porque era algo incierto. Una de las mejores propuestas que tenía era la de Cienciano y la tomé", indicó en Radio Ovación.

"Con Gerardo (Ameli) hemos trabajado juntos en UTC, me quiere como lateral y él sabe que puedo jugar en distintas posiciones. Cuando uno es llamado te llena de entusiasmo y te da ganas de seguir trabajando y te cambia la mentalidad. Me ayudó mucho tener ese llamado, me sentí más seguro de mí mismo y con más ganas de seguir con lo que estaba haciendo. Uno siempre quiere vestir la camiseta de su selección", finalizó.