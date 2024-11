Jairo Concha: "Me gustaría jugar en el MLS. Es una liga competitiva"

"Me gustaría jugar en el MLS por lo que me ha dicho Marcos (López). Es una liga competitiva que tiene mucha intensidad y creo que si le añado eso a mi juego seré un mejor jugador", declaró Jairo Concha para ESPN.

"No es que piense todos los días en emigrar, pero siempre está el pensamiento de salir al extranjero. Este año ha sido bueno para mí y, si en el 2022 también me va bien y, sobre todo, en la Copa Libertadores, seguramente, tendré más posibilidades para emigrar. No sé si se dé, pero la ilusión está siempre", declaró a ESPN