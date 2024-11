"John Mosquera está dos peldaños arriba de Marcos Riquelme"

Royal Pari (2018-2020), Always Ready (2021) y Guabirá (2021) son los clubes por donde Mosquera paseó su juego y goles: 48 en total, durante ese tiempo. No obstante, poco o nada se conoce sobre su desenvolvimiento en el campo.

Asimismo, consultado por el historial de lesiones del 'cafetero', Sandoval explicó que "sí tuvo una lesión y logró recuperarse. No es que haya tenido problemas físicos de consideración, ni en Royal Pari ni en Always Ready". No obstante, sí reconoció que "lamentablemente no le va bien en altura".