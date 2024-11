Ex DT John Mosquera, nuevo '9' de Cristal: "Se ha lesionado mucho en su carrera"

Este jueves, Sporting Cristal anunció el fichaje del '9' colombiano John Jairo Mosquera , quien reemplazará a Marcos Riquelme. El exatacante de Guabirá de Bolivia fue el elegido en lugar del argentino Emanuel Herrera; no obstante, sus antecedentes generan más dudas que expectativas.

Mosquera, de 33 años, ha defendido 17 equipos en su carrera pero ha tenido poco gol y varias lesiones. Uno de sus últimos entrenadores, el paraguayo Pablo Godoy, quien lo dirigió en Always Ready, dio su apreciación respecto a las características de juego del 'colocho' formado en River Plate y su performance.

"John tuvo una lesión en el transcurso de la pretemporada y no se recuperó bien, tuvo un microdesgarro. Los últimos tres partidos jugó bien e hizo goles, pero luego se resintió de la lesión y no pudo terminar jugando. Luego se fue a Guabirá y terminó jugando y anotando goles", expresó Godoy a 'Exitosa Deportes'.

"Es un jugador de área, un buen '9', buen juego aéreo, pero en el uno a uno no te saca ventaja, pero en el juego colectivo te ayuda bastante, es un jugador muy técnico", explicó Godoy.

No obstante, recordó la performance que tuvo con Roberto Mosquera en Royal Pari: "Hay un plus, Roberto Mosquera lo conoce, tuvieron una historia importante en Royal Pari. Lo conoce bien". Adicionalmente, Godoy indicó que el colombiano Mosquera no se adapta bien a la altura.