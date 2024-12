Rinaldo Cruzado: "Desconozco la chance de volver a Alianza Lima"

No como fue en el 2020, donde era uno de los líderes del plantel que descendió deportivamente con Alianza. Es precisamente ese antecedente y su actual nivel los que generan el descontento de la hincha 'íntima'.

Este domingo, el exseleccionado peruano se pronunció al respecto. El medio on line 'Alianza History', a través de su periodista Gerson Cuba, publicó en su Twitter lo siguiente: "Me comuniqué con Rinaldo Cruzado y me manifestó desconocer lo que se viene señalando sobre su retorno a Alianza Lima para esta temporada".