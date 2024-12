¡Se va! Benincasa le dijo a Cusco FC que le gusta el club, pero su prioridad es jugar la Liga 1

Cusco FC tendrá que jugar la Liga 2 y tal decisión no ha dejado satisfechos a algunos jugadores del plantel que se venía armando, uno de ellos es Horacio Benincasa , ya que el propio futbolista aseguró que tuvo una reunión con los directivos para confesarle que le gusta todo lo que tiene el club, pero su prioridad es jugar en la Liga 1 .

"He tenido una reunión con Cusco FC. Les dije lo que pensaba, que me encanta todo el club pero que mi prioridad es jugar primera. Ahora hay un contrato de por medio y se le va a hacer difícil volver a subir si no mantiene una base, estamos negociando", indicó en RPP.