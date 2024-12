Miguel Mostto y el día que pudo fichar por el Ajax de Ámsterdam

¿ Miguel Mostto al Ajax de Ámsterdam? Sí. Tal y como lo lees. El exdelantero peruano confesó que pudo haber integrado las filas de uno de los equipos con más historia en el mundo. Sin embargo, gracias a una pésima gestión de Juvenal Silva, expresidente de Cienciano del Cusco , no se logró concretar dicha opción.

"Yo culminé la temporada 2006 como goleador del torneo peruano. Gracias a mis actuaciones, se me presentó una oferta del Ajax de Holanda. Me llegó la propuesta, lo analicé y la acepté. Era beneficioso tanto para el club como para mí. Iba a dejar dinero a Cienciano que me dio tanto. Sin embargo, Juvenal Silva pidió más dinero a último momento y desde Europa desistieron", declaró Mostto a Desde Las Gradas 2.