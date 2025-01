Sport Boys: abren proceso disciplinario contra Jesús Barco por asistir a fiesta

A pesar de que salió a pedir disculpas públicas y prometió no volver a cometer ese tipo de desatinos, la administración de Sport Boys decidió iniciar un proceso disciplinario contra el mediocampista Jesús Barco , quien fue captado en una fiesta el último fin de semana.

A través de redes sociales se filtraron las imágenes de la fiesta de cumpleaños de Melissa Klug, expareja de Jefferson Farfán, a la que asistió Barco, su actual pareja, después de no haber sido considerado para el debut de Boys en Cajamarca, en donde cayó 2-1 ante UTC.

Los hinchas porteños mostraron su malestar por el accionar del ex Universitario y Mannucci, quien no fue tomado en cuenta para la fecha 1 de la Liga 1 por el DT Ytalo Manzo al no encontrarse en su plenitud física.