Fue alumno de Forlán, recibió consejos de Guastavino y hoy brilla en la Liga 1

La Liga 1 2022 en su arranque nos presenta a extranjeros interesantes con muchas ganar de triunfar en el fútbol peruano. Uno de ellos es el uruguayo de Ayacucho FC, Cristian Techera, quien rápidamente se convirtió uno de los máximos artilleros del campeonato con 3 goles en 2 jornadas.

Puedes ver: Liga 1 destacó golazo de Cristian Techera en la fecha 1 al estilo de los Supercampeones

El 'charrúa' es el jugador con menor estatura del torneo. Mide 1, 57 cm pero esto no es un problema para él, asegura. Todo lo contrario, el extremo considera que "el ser pequeño tiene sus ventajas". LÍBERO lo contactó en su plena aclimatación a la altura de Ayacucho.

¿Esperabas desde un inicio estar arriba en la tabla de goleadores?

Uno tiempo trabaja para darlo todo en cada partido. Se me dio (los tres tantos) pero también es el esfuerzo del equipo. Sin mis compañeros no hubiera podido marcar goles.

Cuéntame cómo llegaste al fútbol peruano. ¿Quién tuvo su primer contacto contigo?

Me trajo Alejandro Apud (uruguayo DT de Ayacucho). No la pensé dos veces para venir a Perú. Es una liga competitiva. En el extranjero la vemos así. Sus equipos siempre participan en copas, además la selección le da un plus. Esperemos que pueda volver a clasificar a un mundial.

¿Hablaste con algún colega de tu país antes de aceptar la propuesta de Ayacucho?

Claro. Con Diego Guastavino siempre hablo. Él me aconsejó a continuar mi carrera en Perú. Es un ídolo de la 'U' y hay que hacerle caso. Jugué con él en Atenas San Carlos (segunda división de Uruguay). Hicimos una bonita amistad.

Revisando tu historial, fuiste dirigido por Diego Forlán. ¿Qué tal la experiencia?

Muy bonita. La mejor sin lugar a dudas. Diego era entrenador de Peñarol y me llamó para llevarme en el 2015 pero lástima que ya no fue más. Me quedé con las ganas. Luego, en el 2021 me volvió a llamar. Me quería en Atenas en el 2021.

¿En qué le sacaste provecho?

En sus pegadas, su porte, sus tires libres. Nos quedábamos a practicar después de los entrenamientos. Nos aconsejaba. Aprendí mucho de él. Es un ídolo en Uruguay.

Por cierto, eres el jugador con menor estatura de la Liga 1 (157 cm). ¿Cuáles son las ventajas que le encuentras?

Habilidad la principal. Me puedo mover más rápido que el resto sobre todo cuando enfrento a rivales grandes. Pero sabes una cosa, todo es mental también. Yo siempre fui pequeño pero me mentalice en sacarle provecho a la estatura. No me quedé.

La última. ¿La familia ya se aclimató a la altura de Ayacucho?