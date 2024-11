DT del Sport Boys sobre la derrota ante Binacional: "Cuando la cosa viene mal, viene mal"

Sport Boys no encuentra el rumbo para revertir el mal momento. Los rosados cayeron en su casa 3-1 contra Binacional, este encuentro fue válido por la fecha 8 de la Liga 1 2022 .

"Cuando la cosa viene mal, viene mal. En el receso el plantel trabajó muy bien. Pero es un tema de confianza. Nos superaron en el primer tiempo, mejoramos en el segundo. No nos está alcanzando", indicó el estratega a GOL PERU.

"Entiendo al hincha de Boys. El equipo de sus amores no gana, y lo entiendo. Hacen un esfuerzo enorme por venir al estadio. Les pido disculpas. Nosotros no le hemos podido dar una alegría. Hay que hacer algo más porque no nos está alcanzando", agregó.