Tuvo una abrupta salida de Alianza Lima y sorprendió tras besar el escudo de Universitario

Jean Deza lució la camiseta de Universitario

"Sí, me gustaría. La 'U'. Estoy acostumbrado, es lindo (jugar ante 50 mil hinchas). El fútbol peruano necesita que las canchas se llenen, es otra pasión. Me gusta jugar en un estadio lleno. Es mi personalidad. Me gusta que entro a la cancha. Me encanta. Me motiva. Esa cancha que está hermosa. Dios quiera", contó Jean Deza en Fútbol Champán.