Rebagliati impactó al revelar qué jugador de la Liga 1 lo encaró por críticas: "Contesté temblando"

Gran sorpresa generaron las recientes declaraciones del comentarista deportivo, Diego Rebagliati quien confesó que un futbolista que actualmente juega en la Liga 1 2025, lo llamó para reclamarle por una crítica en su contra luego de un partido. ¿De quién se trata?

Rebagliati reveló el jugador de la Liga 1 que lo llamó para encararlo por críticas

Durante el programa de YouTube, 'Los R3ba', el exjugador de Sporting Cristal detalló que todo sucedió durante la transmisión del encuentro que afrontaron Sport Huancayo y la Universidad San Martín en el 2020. En aquel entonces, había cuestionado el rendimiento del colombiano Jimmy Valoyes, quien hoy defiende la camiseta de Cienciano.

"Hay un partido que juega Huancayo vs San Martín postpandemia, no recuerdo exactamente. Huancayo lo gana 4-3 y Valoyes jugó de '9' en lugar de jugar de central. Un desorden, perdía la pelota, regresaba caminando, pero metió dos goles. Yo lo critiqué mucho y dije que su partido me pareció poco profesional, poco serio", manifestó.

Jimmy Valoyes jugó en Sport Huancayo durante las temporadas 2020 al 2023/Foto: X

Del mismo modo, Rebagliati también reveló que incluso el zaguero de 38 años lo contactó a su número telefónico para encararlo, pues no solo le afectó personalmente sino también a su entorno familiar. "Fue el único jugador que me llamó para put...", añadió.

Finalmente, el comentarista deportivo dejó en claro que el reclamo fue respetuoso por parte del futbolista colombiano, además, sintió que en todo momento, expresó su molestia con sólidos argumentos.

"Contesté temblando. Yo siempre parto de una premisa, la cual me dijo Daniel (Peredo): nunca decir algo al aire que luego no puedo decirle al protagonista en la cara. Me dijo que su familia se sintió afectada, has cuestionado mi profesionalismo", sentenció.