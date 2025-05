Rebagliati reveló el primer jugador que dejará Cristal a mitad de año: "No le van a renovar"

Sporting Cristal atraviesa un momento deportivo crítico. Con resultados negativos en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025, el técnico Paulo Autuori habría comenzado a mover fichas dentro del plantel. Según reveló el periodista Diego Rebagliati, el club ya tiene claro al primer jugador que no continuará en el equipo.

Franco Romero sería el primer jugador en salir de Sporting Cristal

Durante su programa “Los Reba”, Rebagliati abordó la situación actual de los celestes y confirmó que el defensor uruguayo Franco Romero no seguirá en el club. El zaguero, cuyo contrato finaliza próximamente, no sería renovado por decisión técnica. “Romero termina contrato. No le van a renovar, a menos que pase algo raro”, afirmó el periodista.

El motivo principal tiene que ver con el estilo de juego que busca imponer Autuori: “El uruguayo tiene dos problemas: uno, que no tiene el hábito de salir jugando; y dos, que le cuesta jugar a 30 metros del arco rival. Si le dan a escoger, preferiría un central con otras características”.

Los refuerzos que suenan para Cristal según Rebagliati

Además de confirmar la salida de Romero, Rebagliati reveló los nombres que Cristal tendría en carpeta para reforzarse a mitad de temporada. Con la mira puesta en el Torneo Clausura 2025, el club buscaría jerarquía y experiencia.

Entre los candidatos mencionados destacan tres futbolistas con recorrido internacional:

Sergio Peña

Anderson Santamaría

Miguel Araujo

Estos nombres, según Rebagliati, estarían disponibles en el mercado y podrían ser opciones viables para potenciar al equipo en su lucha por el título nacional.

Próximo partido de Cristal en la Liga 1

El siguiente reto de Sporting Cristal será este sábado 16 de mayo de 2025 a las 15:30 p.m., cuando reciba a ADT de Tarma por la jornada 13 del Torneo Apertura. El encuentro se disputará en el Estadio Alberto Gallardo y será clave para recuperar el rumbo en el