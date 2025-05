Se reveló por qué Grau quiere jugar su partido pendiente ante Universitario en fecha FIFA

La Liga 1 ha tenido su semana más frenética y no por lo sucedido en la cancha, sino por los reclamos ante decisiones tomadas por la organización del campeonato. Después de confirmarse que el Universitario vs. Sporting Cristal se jugará con público, Atlético Grau sacó un comunicado con respecto a su partido ante los cremas, donde muestran su postura de disputarlo en fecha FIFA de junio. A continuación, conoce la razón que se reveló del por qué exigen que sea en esos días.

Este jueves, el club piurano publicó un oficio en sus redes sociales donde denunciaron los rumores que señalan que la programación de su duelo contra la 'U' podría ser en la semana que le toca descansar al elenco de Ate. Ante ese panorama, los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez dieron a conocer que el 'Patrimonio de Piura' quiere jugar sí o sí durante la paralización del Apertura a inicios de junio porque si no lo hacen en esas fechas, su equipo tendrá menos tiempo de descanso con miras a su siguiente cotejo.

"Grau, con todo derecho se queja en su comunicado, y así lo dicen, porque no van a descansar. Ellos tienen partido ese fin de semana. Entonces, al jugar con la 'U', van a tener que jugar a mitad y fin de semana", señaló la citada comunicadora en la última emisión del programa 'Hablemos de Max'.

Video: L1 MAX

¿Qué dice Atlético Grau en su comunicado sobre su partido pendiente ante Universitario?

El conjunto 'Albo' menciona en el ya mencionado comunicado que subió este jueves que el partido ante la escuadra merengue se debe reprogramar solamente en la fecha FIFA de selecciones de junio y muestran su preocupación sobre la intención de la Liga 1 de que el duelo su dispute durante la semana en la que no le toca jugar a la 'U' porque esto le daría una ventaja a su rival con respecto a ellos.

"Conforme al calendario actual del campeonato, la única ventana disponible para disputar este encuentro es durante la próxima Fecha FIFA de junio. Nos preocupa profundamente que desde la Liga de Fútbol Profesional se esté considerando programar el partido durante la fecha de descanso de Universitario. Esta alternativa constituye un trato diferenciado injustificado y vulnerará el principio de igualdad de condiciones deportivas, otorgando una ventaja a un club sobre otro. Solicitamos públicamente que la reprogramación se realice en la única fecha disponible y razonable: la fecha FIFA de junio", se lee en la misva.

Comunicado de Atlético Grau sobre la reprogramación del partido ante Universitario. Foto: Atlético Grau

¿Cuándo se jugará el Universitario vs. Atlético Grau?

El compromiso entre Universitario vs. Atlético Grau de la fecha 3 del Torneo Apertura se debió disputar en febrero, pero por una emergencia ocurrida en Trujillo se decidió suspenderlo. Según señala Gustavo Peralta de forma preliminar, es que este debería disputarse el próximo martes 24 de junio, días antes de iniciarse la jornada 17 del campenato.

"En un principio, la idea era que se juegue el 8 de junio, pero en Universitario y Alianza Lima decían que jugar sin seleccionados no va. Ambos clubes son los que más futbolistas meten a la Bicolor. Por eso, la información que se tiene preliminarmente es que el Atlético Grau vs. Universitario se debería jugar el 24 de junio en Trujillo, a mitad de semana de la fecha en la que le toca descansar a los cremas, pero todavía no se programó", sostuvo.