Patrick Zubczuk dio rotundo mensaje sobre su hinchaje por Universitario: "Voy a..."

Universitario y Deportivo Garcilaso protagonizarán el partido más importante del Torneo Apertura este domingo 6 de julio por la fecha 18, el cual podría definir al campeón de esta primera parte del año en caso Alianza Lima no saque un buen resultado ante Binacional. En la previa del encuentro de la ‘U’, el guardameta Patrick Zubczuk se pronunció.

El arquero del elenco cusqueño, con pasado en el cuadro crema, vivirá un partido lleno de emociones este domingo, pues es hincha confeso del conjunto merengue. Sin embargo, reafirmó su compromiso con su club en la antesala del duelo clave de esta primera parte de la temporada.

¿Qué dijo Patrick Zubczuk previo al Universitario vs Garcilaso?

“Al principio, las primeras veces que me pasó, por ahí sí me afectó, pero ya vengo enfrentando a la ‘U’ en varias ocasiones, así que creo que uno tiene que aprender de cada situación. Trato de estar alejado de los comentarios en estas etapas, no los leo. Voy a tratar de hacer mi mejor trabajo, de dar mi mejor versión por mi equipo, mi gente y el club que estoy representando”, dijo Patrick Zubczuk en conversación con L1 MAX.

En esa línea, resaltó el objetivo que tiene el equipo para lo que resta del año, luego de quedarse fuera de la disputa del Torneo Apertura. El popular ‘Rusito’ indica que ahora piensan en la tabla del Acumulado, en la cual habrá una dura competencia.

“Estamos pensando en la tabla acumulada, porque a nosotros nos toca descansar en la última fecha, así que vamos a ir por esos tres puntos para acumular 30 en el final del torneo. Es nuestro objetivo, a lo que vamos a jugar”, agregó.

Terna arbitral para el Universitario vs Deportivo Garcilaso