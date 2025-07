Jorge Fossati defendió con fuerte confesión a Alianza Lima: "Sí me enoja cuando..."

Uno de los mejores directores técnicos que ha pasado por el fútbol peruano en los últimos años es sin duda alguna Jorge Fossati, que sacó campeón a Universitario después de 10 años y ahora marcha rumbo al tricampeonato de la Liga 1. Sin embargo, para sorpresa de muchos hinchas merengues, el entrenador uruguayo defendió a Alianza Lima a solo días de que se defina el Torneo Apertura.

En una pequeña charla con la prensa, el exestratega de la selección peruana fue consultado sobre algunas supuestas declaraciones suyas sobre los errores arbitrales que se han dado a lo largo de la temporada, tanto a su favor como en contra, y también sobre una jugada puntual que terminó en un penal para los de Matute en su visita contra Melgar. Cuando el árbitro acudió al VAR por insistencia del comando técnico blanquiazul y cobró pena máxima pese a que sus compañeros le dijeron que no hubo infracción.

"No me enojan las opiniones, si me enoja cuando mienten. Sí dije que las últimas fechas habían pasado cosas raras, pero las cosas raras no las hizo el clásico rival, que culpa tienen si un árbitro por cortesía determina ir al VAR?", precisó Jorge Fossati, dejando en claro que la culpa no es de Alianza Lima si un juez falla o no a su favor.

Recordemos que el director técnico llegó a Universitario nuevamente a mediados del Torneo Apertura, luego de un paso por la selección peruana y debido a que Fabián Bustos decidió dejar la tienda crema ante una oferta de Olimpia. Con el 'Nonno' al mando, la 'U' obtuvo su clasificación a Octavos de Final de la Copa Libertadores 2025.

¿Qué necesita Universitario para salir campeón del Torneo Apertura?

Con una victoria sobre Los Chankas la escuadra merengue saldrá campeona sí o sí del Torneo Apertura, pase lo que pase entre Alianza Lima y UTC. Si empata, aún será claro favorito porque los íntimos deberían vencer por 15 goles de diferencia a su rival, algo sumamente improbable. No obstante, si la 'U' pierde pondrá en serio riesgo el título, debido a que los blanquiazules con una simple victoria se llevarán la competición.