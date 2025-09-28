Jugador de Cienciano cuestionó a su equipo tras derrotar a Alianza Lima: "Fuimos un desastre"

Cienciano hizo sus deberes como local y venció 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 en un encuentro donde los cusqueños demostraron su superioridad en la cancha. Pese al buen resultado, no todos quedaron conformes con el rendimiento mostrado en la cancha, pues una de las figuras del 'Papá' sorprendió al cuestionar lo hecho por su equipo.

Jimmy Valoyes fue uno de los puntos más altos del cuadro dirigido por Carlos Desio. Sin embargo, tras el pitido final fue muy autocrítico con el 'Rojo Imperial' ya que calificó la actuación grupal como un desastre después de los primeros 30 minutos pese a tener un hombre más que el rival en la cancha y que eso deben mejorar porque de no hacerlo, podrían quedar lejos del objetivo de meterse a torneos internacionales.

"Hicimos 30 minutos buenos, después fuimos un desastre. No podemos irnos tranquilos a casa habiendo mostrado lo que mostramos con un jugador más, ante un rival que estaba golpeado y terminar nosotros metidos en nuestro arco. En vez de celebrar, tenemos que ser autocríticos porque así no nos va alcanzar para el objetivo que es estar en los ocho primeros lugares", declaró en entrevista con L1 MAX.

Jimmy Valoyes no quedó conforme con la actuación de Cienciano en el triunfo ante Alianza Lima. Foto: Cienciano

Aunque fue muy duro a la hora de hablar sobre el desempeño de Cienciano, también resaltó el triunfo. "El triunfo tiene un valor porque son tres puntos y se le ganó a uno de los equipos grandes de acá, pero igual no hay que estar satisfechos porque fuimos un desastre con un jugador más", agregó.

Jimmy Valoyes anotó uno de los goles de Cienciano

El experimentado futbolista colombiano fue crucial en el triunfo de Cienciano sobre Alianza Lima ya que a los 15 minutos anotó el segundo tanto del elenco cusqueño con un cabezazo tras un tiro libre cobrado por Alejandro Hohberg. Valoyes se mostró contento con su gol pues este ayudó al objetivo de lograr una victoria como local.

Video: L1 MAX

"Feliz por el gol porque al final ayudó al equipo, necesitábamos ganar porque el partido anterior fue un desastre, nuestra intención es seguir mejorando y que en casa queden todos los puntos, y fuera pelear los puntos porque queremos pelear los puestos de copa", mencionó el zaguero central de 38 años.