Rebagliati arremetió contra el árbitro Zamora tras la derrota de Alianza Lima: "Es un..."

Alianza Lima cayó en su visita a Cienciano y complicó sus opciones para ganar el Torneo Clausura. El árbitro principal del duelo, Jonathan Zamora, se convirtió en protagonista por sus polémicas decisiones. Por ello, Diego Rebagliati no dudó en cuestionar al colegiado y le dio fuerte calificativo.

"Es un árbitro impresentable, no puede dirigir en el fútbol de primera división, lo que seguimos el torneo peruano lo sabemos desde hace mucho tiempo, no tiene físico, ni la personalidad y autoridad. No tiene nada", expresó Diego Rebagliati en el programa Después de Todo.

Sin embargo, el comentarista dejó el claro que a pesar del mal desempeño del árbitro Zamora, Alianza Lima no realizó su mejor juego ante Cienciano. Citó las declaraciones de Paolo Guerrero postpartido y aseguró que los blanquiazules estuvieron "descontrolados".

Mr Peet cuestionó al árbitro Zamora

Tras finalizar el partido, el narrador de L1 MAX mostró su fastidio por el nivel que mostró el árbitro Zamora en el Alianza Lima vs Cienciano. Peter Arévalo indicó que el colegiado desastre.

"Bien expulsado Carlos Zambrano y Eryc Castillo, pero hay que decirlo, Jonathan Zamora es un desastre de árbitro. Y lo termina cuando la pelota le queda a Souza. Zamora, hermano, eres un desaste en serio. Lo de Zamora en todo el partido fue malo como manejo, cortando un ataque de Alianza cuando la pelota le da en el estómago a Da Silva", indicó Mr Peet en la transmisión oficial del encuentro en L1 MAX.