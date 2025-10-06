0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Ministerio de Cultura anuncia drásticas medidas ante casos de racismo en el fútbol peruano

Viceministro Percy Barrenzuela afirmó que se tomarán medidas drásticas contra quienes incurran en actos de discriminación tras reunión con representantes de clubes cusqueños.

Redacción Líbero
Ministerio de Cultura anuncia medidas ante casos de racismo en el fútbol
Ministerio de Cultura anuncia medidas ante casos de racismo en el fútbol | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Por: Luis Álvarez. Tras los recientes actos de racismo registrados durante el partido entre Cienciano y Alianza Lima, así como la denuncia de la institución victoriana por presuntas expresiones racistas contra una jugadora de su equipo femenino por parte de integrantes del Club Unsaac (hecho que la universidad negó mediante un comunicado), el Ministerio de Cultura anunció que ya se están tomando acciones concretas.

Hernán Barcos y un fuerte mensaje que sorprendió a hinchas.

PUEDES VER: Hernán Barcos lanzó duro mensaje tras caída de Alianza: "Los líderes que tenemos son..."

“El racismo no ocurre solo en Cusco, ocurre en todo el país. Pero creo que aquí vamos a dar el ejemplo”, afirmó el viceministro de Interculturalidad, Percy Barrenzuela.

Compromiso de los clubes

El funcionario indicó que luego de una reunión con representantes de los clubes cusqueños, se han planteado propuestas como la implementación de brigadas y el apoyo directo de la Policía Nacional para identificar y sancionar a los responsables de actos discriminatorios.

Una de las medidas concretas sería la restricción de ingreso a estadios a quienes incurran en estos actos racistas, por periodos de seis meses a dos años, en el marco de la Ley de Espectáculos Deportivos.

“Existe una disposición legal que impide el ingreso de personas identificadas por cometer actos de racismo. Y, de haber identificación plena, corresponde al Ministerio de Cultura denunciar penalmente ante la Fiscalía”, agregó Barrenzuela.

Además, se acordó realizar acciones de sensibilización dirigidas a padres, menores de edad de las divisiones formativas y barras organizadas.

Sobre posibles sanciones deportivas para los clubes, Barrenzuela precisó que ese aspecto compete a las autoridades federativas, pero reiteró que el Ministerio sí actuará penalmente contra los responsables individuales.

Finalmente, que en los próximos días se emitirá un comunicado conjunto con las medidas acordadas y reiteró que el racismo constituye un delito penado hasta con tres años de cárcel.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. ¡Con mucha ilusión! Felipe Chávez llegó a nuestro país para unirse a la selección peruana

  2. Di Benedetto aclara su futuro con Universitario y si continuará en el 2026: "Yo quiero..."

  3. Si hoy terminara el Clausura: así quedarán las llaves para definir los clasificados a Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano