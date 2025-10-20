Sport Huancayo sufre 4 duras bajas para el partido ante Alianza Lima por la Liga 1

Los objetivos de estos equipos son diferentes, pero de todas maneras ambos buscan sumar de tres para estar más cerca del objetivo de la temporada. Alianza Lima llega llega con cinco bajas para su partido de visita, mientras que Sport Huancayo tampoco podrá contar con cuatro jugadores habituales en su plantel.

En Alianza Lima están enfocados en seguir sumando puntos en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 para ocupar el puesto de Perú 2 para la Copa Libertadores. Tras el triunfo ante Sport Boys, ahora buscan conseguir un resultado positivo en su visita a Sport Huancayo.

4 bajas confirmadas de Sport Huancayo para enfrentar a Alianza Lima

El futbolista Axel Chávez fue convocado por primera vez en el año para jugar por Sport Huancayo, pero no sería parte del once titular. En tanto, se confirmaron las bajas de Piero Magallanes y Leonardo Villar tras no figurar en la lista de convocados. También, se tomó en cuenta las ausencias de Ricardo Salcedo por amarilla y Hugo Ángeles por recibir la tarjeta roja.

Alianza Lima llega a su encuentro ante Sport Huancayo luego de haber ganado con solvencia en Matute a Sport Boys y mantenerse firme en la lucha por los primeros lugares del Acumulado y asegurar su presencia en el torneo internacional como lo es la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs Sport Huancayo

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo se jugará a partir de la 1:15 p.m. El partido se podrá ver a través de la señal de L1 MAX y también desde las plataformas de L1 MAX, Fanatiz, DGO y Zapping, si se cuenta con una suscripción.

Posible alineación de Alianza Lima