¡Dos se van! Los 7 equipos de la Liga 1 que luchan por no descender a Segunda División
Solo dos serán los condenados. Repasa qué clubes luchan por espantar el 'fantasma de la baja' a falta de tres jornadas para culminar el Torneo Clausura.
Si bien Universitario de Deportes ya obtuvo el tricampeonato, los otros 17 equipos tienen diferentes objetivos por los que luchar en esta Liga 1. Desde cupos a torneos internacionales para la próxima temporada, hasta evitar el infierno que significaría descender a Segunda División.
PUEDES VER: Así se jugará los playoffs rumbo a la Libertadores 2026 si hoy termina el Torneo Clausura
Como se sabe, al comenzar el campeonato, se estableció que serían tres equipos que se irían a la baja, pero tras el descenso administrativo de Binacional, solo los dos últimos perderán la categoría.
A falta de tres jornadas, si el campeonato culminara hoy los que se irían a la Liga 2 serían Alianza Universidad y Ayacucho FC, aunque hay otros equipos comprometidos también.
Ayacucho FC está en zona de descenso.
Por ejemplo, Juan Pablo II ha tenido un Clausura nefasto y está a solo un punto de la zona de roja. UTC dio un paso importante tras su última victoria, pero sigue complicado y no puede permitirse tropiezos.
Matemáticamente Comerciantes Unidos, Sport Boys y Atlético Grau aún no están salvados, pero su importante distancia con los que están más abajo en la tabla les permite afrontar este certamen con mayor tranquilidad.
Tabla Acumulada de la Liga 1: zona de descenso
|Posiciones
|PJ
|DF
|PTOS
|12. Atlético Grau
|32
|-3
|37
|13. Sport Boys
|32
|-9
|35
|14. Comerciantes Unidos
|32
|-15
|33
|15. UTC
|32
|-23
|31
|16. Juan Pablo II
|32
|-16
|30
|17. Ayacucho FC*
|32
|-21
|29
|18. Alianza Universidad*
|32
|-29
|24
|19. Binacional**
|18
|-13
|18
*Descendería a la Liga 2 2026.
**Descendido administrativamente.
Liga 1 2026 se jugará con 18 equipos
Se sabe que la próxima edición de la Liga 1 se jugará con 18 equipos y dos clubes llegarán procedentes de la Liga 2: FC Cajamarca y Moquegua juegan la final, mientras que César Vallejo y Comerciantes están compitiendo por el repechaje.
