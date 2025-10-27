0
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

¡Dos se van! Los 7 equipos de la Liga 1 que luchan por no descender a Segunda División

Solo dos serán los condenados. Repasa qué clubes luchan por espantar el 'fantasma de la baja' a falta de tres jornadas para culminar el Torneo Clausura.

Wilfredo Inostroza
UTC y Alianza Universidad aún están comprometidos con el descenso
UTC y Alianza Universidad aún están comprometidos con el descenso | Composición: Líbero
COMPARTIR

Si bien Universitario de Deportes ya obtuvo el tricampeonato, los otros 17 equipos tienen diferentes objetivos por los que luchar en esta Liga 1. Desde cupos a torneos internacionales para la próxima temporada, hasta evitar el infierno que significaría descender a Segunda División.

Así se jugarían los playoffs rumbo a la Libertadores 2025 si hoy terminara la Liga 1

PUEDES VER: Así se jugará los playoffs rumbo a la Libertadores 2026 si hoy termina el Torneo Clausura

Como se sabe, al comenzar el campeonato, se estableció que serían tres equipos que se irían a la baja, pero tras el descenso administrativo de Binacional, solo los dos últimos perderán la categoría.

A falta de tres jornadas, si el campeonato culminara hoy los que se irían a la Liga 2 serían Alianza Universidad y Ayacucho FC, aunque hay otros equipos comprometidos también.

Ayacucho FC

Ayacucho FC está en zona de descenso.

Por ejemplo, Juan Pablo II ha tenido un Clausura nefasto y está a solo un punto de la zona de roja. UTC dio un paso importante tras su última victoria, pero sigue complicado y no puede permitirse tropiezos.

Matemáticamente Comerciantes Unidos, Sport Boys y Atlético Grau aún no están salvados, pero su importante distancia con los que están más abajo en la tabla les permite afrontar este certamen con mayor tranquilidad.

Tabla Acumulada de la Liga 1: zona de descenso

PosicionesPJDFPTOS
12. Atlético Grau32-337
13. Sport Boys32-935
14. Comerciantes Unidos32-1533
15. UTC32-2331
16. Juan Pablo II32-1630
17. Ayacucho FC*32-2129
18. Alianza Universidad*32-2924
19. Binacional**18-1318

*Descendería a la Liga 2 2026.

**Descendido administrativamente.

Liga 1 2026 se jugará con 18 equipos

Se sabe que la próxima edición de la Liga 1 se jugará con 18 equipos y dos clubes llegarán procedentes de la Liga 2: FC Cajamarca y Moquegua juegan la final, mientras que César Vallejo y Comerciantes están compitiendo por el repechaje.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Clausura 2025: resultados de la fecha 16

  2. Edison Flores dio fuerte mensaje a Alianza por frustrado fichaje de Jesús Castillo: “Las sobras...”

  3. Álvaro Barco anunció los jugadores que seguirán en Universitario tras el 'tri': "Prácticamente"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano