- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Melgar
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
Se confirmó que campeón peruano ya negocia con Christian Cueva para 2026: "Está cerca..."
Christian Cueva está próximo a dejar Emelec por un tema de deudas y va camino a fichar por un histórico club que ha sido campeón de la Liga 1.
Más allá de varios temas extradeportivos en los que ha estado involucrado, pocos pueden discutir el talento de Christian Cueva, quien actualmente pertenece al Emelec, pero de cara al 2026 viene sonando en varios clubes de la Liga 1, entre ellos un equipo que ha sabido ser campeón peruano.
PUEDES VER: ¿Fichaje? Jugó la Sudamericana y ahora no dudó en revelar su amor por Alianza Lima: "Soy hincha"
Si el volante consigue desvincularse del elenco ecuatoriano, que le adeuda hasta cuatro meses de salario, todo apunta a que 'Aladino' jugará en Sport Boys, esto de acuerdo a lo revelado por Paulo Albarracín.
"El 'Cholo' Cueva está cerca de Boys. Ayer estuve hablando con él y está cerca. Pensé que era mentira, yo pensé que estaba lejos, pero después que hablé con él, está cerca, cerca", dijo el popular 'Cachetón' para el podcast Fútbol Champán.
Video: Fútbol Champán.
Asimismo, el exfutbolista contó que 'Cuevita' no está pensando mucho en el tema económico y que su decisión estaría más influenciada por el proyecto que le propongan en el primer puerto.
"No es un tema económico, él quiere quedarse en Lima, un proyecto, los jugadores con los que puede contar Boys", agregó Albarracín, identificado con la 'Misilera' desde su época como jugador.
Christian Cueva y sus números en Emelec este 2025
Tras dejar Cienciano y firmar por Emelec a mediados del presente año, Christian Cueva disputó 15 partidos y marcó dos goles, además de registrar tres asistencias.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50