Más allá de varios temas extradeportivos en los que ha estado involucrado, pocos pueden discutir el talento de Christian Cueva, quien actualmente pertenece al Emelec, pero de cara al 2026 viene sonando en varios clubes de la Liga 1, entre ellos un equipo que ha sabido ser campeón peruano.

Si el volante consigue desvincularse del elenco ecuatoriano, que le adeuda hasta cuatro meses de salario, todo apunta a que 'Aladino' jugará en Sport Boys, esto de acuerdo a lo revelado por Paulo Albarracín.

"El 'Cholo' Cueva está cerca de Boys. Ayer estuve hablando con él y está cerca. Pensé que era mentira, yo pensé que estaba lejos, pero después que hablé con él, está cerca, cerca", dijo el popular 'Cachetón' para el podcast Fútbol Champán.

Video: Fútbol Champán.

Asimismo, el exfutbolista contó que 'Cuevita' no está pensando mucho en el tema económico y que su decisión estaría más influenciada por el proyecto que le propongan en el primer puerto.

"No es un tema económico, él quiere quedarse en Lima, un proyecto, los jugadores con los que puede contar Boys", agregó Albarracín, identificado con la 'Misilera' desde su época como jugador.

Christian Cueva y sus números en Emelec este 2025

Tras dejar Cienciano y firmar por Emelec a mediados del presente año, Christian Cueva disputó 15 partidos y marcó dos goles, además de registrar tres asistencias.