Campeón peruano oficializó a su flamante fichaje procedente de la Liga de Argentina

El fútbol peruano ha iniciado su mercado de fichajes y ya se están anunciando oficialmente a jugadores provenientes de ligas importantes. Uno de los equipos que ha hecho un anuncio es Cusco FC, que ha informado la contratación de Gabriel Carabajal, futbolista que llega desde la segunda división del torneo argentino.

PUEDES VER: Campeón nacional y exjugador de Alianza Lima es nuevo fichaje de Sport Huancayo

Gabriel Carabajal es nuevo jugador de Cusco FC

A través de sus redes sociales, Cusco FC anunció el fichaje de Carabajal, mediocampista de 34 años que ha jugado en grandes equipos de Argentina, Brasil y México, por lo que tiene una gran jerarquía encima.

"¡Nuevo guerrero en la volante de Cusco! Desde Argentina, llega Gabriel Carabajal para dejarlo todo en el campo y hacer vibrar a nuestra hinchada. ¡Bienvenido a la ciudad imperial, Gabriel!", se puede leer en las redes sociales del cuadro cusqueño.

Gabriel Carabajal es nuevo jugador de Cusco FC.

Es importante mencionar que en la temporada de 2025, Carabajal jugó en dos equipos argentinos distintos. Comenzó el año con Sarmiento de la Liga Profesional Argentina y luego terminó el año con Quilmes de la Primera Nacional. Entre los dos clubes, el volante argentino disputó 26 partidos en total en los que pudo anotar 4 goles y brindar 2 asistencias.

Carabajal tuvo una gran trayectoria jugando en clubes como Talleres, Godoy Cruz y Argentinos Juniors. Además, en Brasil, vistió los colores de Santos y Vasco da Gama, y en México defendió a Puebla.

Cabe detallar que no será la primera vez que Gabriel Carabajal juegue en la primera división del fútbol peruano, ya que en 2015 jugó en la Universidad San Martín, disputando 35 encuentros y anotando solo 1 gol.

De esta manera, el volante argentino que ha jugado en grandes clubes llega al fútbol peruano para vestir los colores de Cusco FC y contribuir a ganar por primera vez la Liga 1, así como lograr una destacada participación en la Copa Libertadores 2026.