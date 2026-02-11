Victor Hugo Carrillo le responde a Sport Boys tras polémica del gol anulado en Tarma: "Estaba en..."

Tras las polémicas de penales y goles anulados, el que tuvo que salir a hablar de manera obligada fue Víctor Hugo Carrillo, el exarbitro ahora es Jefe de arbitraje y VAR en el Perú. Primero comentó el caso de Universitario y luego le respondió a Sport Boys. El equipo rosado no ha tenido suerte y parece que su caso va a terminar ahí.

“En el partido en Tarma pudo haber un error de procedimiento, pero igual el futbolista de Boys estaba en fuera juego. Hemos hecho un ejercicio que le mostraremos a los dirigentes donde se daran cuenta”, comentó Victor Hugo Carrillo en Fútbol Satélite. Al parecer, nuevamente el equipo de arbitraje confirma que el gol de Sport Boys ante DT fue bien anulado.

¿Gol legítimo o ilegal? | Kevin Pacheco

Ya el mismo administrador del club rosado comentó que buscarán llegar a instancias finales para que se haga justicia y se sancione a los responsables, esto a pesar de que no podrán cambiar el resultado que los llevó a quedarse sin al menos un empate. Si a Universitario le respondieron en tiempo récord, en el Callao esperaban lo mismo.

Mal comienzo en la Liga 1

En esta nueva temporada 2026 nuevamente el arbitraje está siendo el protagonista, todo indica que hay muchos árbitros que no están lo suficientemente capacitados para trabajar en el VAR o en el campo de juego. Ya sancionaron a los árbitros del Cusco FC vs. Universitario, así que se espera que en las próximas fechas no haya más polémicas.

Recordar que el VAR se incluyó en el Perú de un momento a otro, mientras que en otros países tardaron años en implementarlo para que su uso sea aprovechado al 100%.