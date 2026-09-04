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Figura de Alianza Atlético expuso a los jugadores de UTC: "No se cortan las uñas, me dejaron marcas"

Elián Muñoz fue el autor del gol del triunfo de Sullana ante UTC y aseguró que los rivales le dejaron bastantes marcas en el cuello.

Gary Huaman
Elián Muñoz anotó el gol de la victoria de Alianza Atlético sobre UTC.
Elián Muñoz anotó el gol de la victoria de Alianza Atlético sobre UTC. | Foto: captura/L1 Max
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Alianza Atlético sacó una fundamental victoria sobre UTC en los descuentos para ilusionarse con el título del Torneo Clausura. Churres y gavilanes estaban empatando 2-2, cuando Elián Muñoz sacó un tremendo remate a los 90+5’ para sentenciar la victoria y posicionarse en la tercera casilla de la Liga 1.

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Tras el final del encuentro, Elián Muñoz, figura del encuentro, se mostró bastante emocionado por el gol anotado y señaló que está pasando momentos delicados en lo personal, pero que está feliz de poder ayudar al equipo. Luego, dejó una curiosa respuesta, pues expuso a los jugadores de UTC que le dejaron muchas marcas en el cuello.

Emocionado, porque quizás en lo personal no la estoy pasando bien, pero esto es una alegría grande para mí, para mi familia que la tengo lejos y poder ayudar al grupo es algo satisfactorio”, empezó declarando el futbolista formado en las divisiones menores de Vélez Sarsfield.

Cuando fue consultado sobre su festejo, en el que señalaba las marcas de su cuello, Muñoz resaltó: “No se cortan las uñas los jugadores. Me dejaron marcas por todo lado, pero eso es parte del fútbol. Eso es lo lindo”.

Con respecto a sus sensaciones, el mediocampista de Alianza Atlético apuntó: “La verdad hermoso y más para ayudar al equipo, para sumar 3 puntos y seguir arriba”.

Luego, añadió que ellos se sienten bastante fuertes jugando en el Campeones del 36: “Nosotros, así sea local o visitante vamos a buscar el resultado que es ganar y por eso nos llevamos los 3 puntos”.

Finalmente, apuntó a Atlético Grau, rival por la novena fecha del Torneo Clausura: “Va a estar lindo. Va a ser un clásico y vamos a ir por todo”.

¿Cómo quedó el Alianza Atlético vs UTC?

Alianza Atlético venció por 3-2 a UTC por la octava fecha del Torneo Clausura y sumó 16 unidades. Lupu y Penilla anotaron los tantos locales, pero luego el Gavilán del Norte despertó a través de Ganoza y Arce. Sin embargo, Muñoz convirtió el tanto de la victoria en los descuentos.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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