Sanguinetti, figura de Sport Huancayo, rotundo tras ser líder del Clausura: "Estábamos en zona de descenso"

Sport Huancayo consiguió tres puntos de oro al derrotar a Cusco FC. El Rojo Matador se impuso de local por 2-1 y se afianzó en la punta del Torneo Clausura, a la espera de que sus más cercanos perseguidores tropiecen en esta fecha 12. Tras el final del partido, Javier Sanguinetti, figura del cuadro huancaíno, expresó su emoción por el presente que vive el club y recordó el complicado arranque a principios de año.

Javier Sanguinetti, figura de Sport Huancayo, rotundo tras ser punteros del Torneo Clausura

En declaraciones para L1 MAX tras el final del compromiso en el Estadio IPD de Huancayo, el mediocampista argentino, autor del segundo tanto ante Cusco FC, no ocultó su felicidad por el buen cierre de torneo que viene teniendo el plantel y señaló que gracias al trabajo y la perseverancia pudieron salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones para ser protagonistas en la segunda parte del campeonato.

"Agradecido a dios por el triunfo (ante Cusco FC). Sabemos que, a esta instancia, estos partidos van a ser muy duros, son todas finales. Es premio al esfuerzo (ser punteros del Clausura). Este torneo lo hemos arrancado cuesta arriba, perdiendo las primeras fechas estábamos en zona de descenso y hoy nos encontramos en otra situación mucho más linda. Feliz por los tres puntos y a seguir por este camino", manifestó.

De esta manera, Sport Huancayo atraviesa un presente que contrasta con su complicado inicio de temporada y se ilusiona con mantener la regularidad para conquistar el Torneo Clausura 2026.

Sport Huancayo venció 2-1 a Cusco FC y es líder del Torneo Clausura

¿Cómo le va a Javier Sanguinetti con Sport Huancayo en 2026?

El argentino de 36 años viene teniendo una temporada destacada con Sport Huancayo en 2026, habiendo disputado un total de 27 partidos, entre Torneo Apertura, Clausura y Copa de la Liga. Hasta el momento, registra 8 goles y dos asistencias.