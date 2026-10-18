¿Indirecta? Gerardo Ameli, DT de Atlético Grau, envió fuerte mensaje sobre arbitraje: "Todo el mundo llora"

Atlético Grau no pudo en su visita al estadio Alejandro Villanueva ante Alianza Lima por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. No obstante, tras el encuentro, durante la conferencia de prensa, el técnico del elenco piurano se pronunció sobre el tema arbitral, que viene siendo muy cuestionado en los últimos encuentros del torneo peruano: se trata de Gerardo Ameli, quien señaló que muchos se quejan por el tema de los árbitros.

Gerardo Ameli, DT de Atlético Grau, envió fuerte mensaje sobre arbitraje

El entrenador argentino señaló que mantiene una comunicación frecuente con los árbitros y destacó la actuación de Michael Espinoza durante el duelo entre Alianza Lima y Atlético Grau.

"Con respecto al arbitraje, para mí el árbitro dirigió muy bien. Siento que no tuvo ninguna incidencia en el resultado. Yo hablo mucho con los árbitros durante el partido. Después del partido, ya, digamos, todo el mundo llora, todo el mundo opina y, para mí, el partido se juega durante el partido y no tanto reclamar, quejarse o poner excusas después, o anticiparse tratando de condicionar. Nosotros jugamos el partido que hay que jugar, jugamos durante los 90 o 100 minutos que dura el partido y después pensamos en nuestro equipo", declaró el entrenador.

Estas declaraciones se dan en medio de diversos cuestionamientos de varios clubes de la Liga 1 sobre las malas decisiones que vienen tomando los encargados de repartir justicia en el partido.

Gerardo Ameli se pronunció sobre los árbitros de la Liga 1

Próximo partido de Atlético Grau

Atlético Grau se prepara para enfrentar a ADT de Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro está programado para el viernes 23 de octubre, desde las 3.15 p. m. (hora peruana).