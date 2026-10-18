0
EN VIVO
Real Madrid vs Sevilla por LaLiga
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

¿Indirecta? Gerardo Ameli, DT de Atlético Grau, envió fuerte mensaje sobre arbitraje: "Todo el mundo llora"

Durante la conferencia de prensa, el técnico argentino no fue ajeno a las recientes polémicas en torno al arbitraje de la Liga 1.

Antonio Vidal
Gerardo Ameli, DT de Atlético Grau, envió fuerte mensaje sobre arbitraje
Gerardo Ameli, DT de Atlético Grau, envió fuerte mensaje sobre arbitraje | Composición Líbero/Inka Digital TV
COMPARTIR

Atlético Grau no pudo en su visita al estadio Alejandro Villanueva ante Alianza Lima por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. No obstante, tras el encuentro, durante la conferencia de prensa, el técnico del elenco piurano se pronunció sobre el tema arbitral, que viene siendo muy cuestionado en los últimos encuentros del torneo peruano: se trata de Gerardo Ameli, quien señaló que muchos se quejan por el tema de los árbitros.

Gerente deportivo de Alianza Lima rotundo sobre arbitraje en Liga 1

PUEDES VER: Gerente deportivo de Alianza Lima rotundo sobre arbitraje en Liga 1: "Hemos perdido muchos puntos"

Gerardo Ameli, DT de Atlético Grau, envió fuerte mensaje sobre arbitraje

El entrenador argentino señaló que mantiene una comunicación frecuente con los árbitros y destacó la actuación de Michael Espinoza durante el duelo entre Alianza Lima y Atlético Grau.

"Con respecto al arbitraje, para mí el árbitro dirigió muy bien. Siento que no tuvo ninguna incidencia en el resultado. Yo hablo mucho con los árbitros durante el partido. Después del partido, ya, digamos, todo el mundo llora, todo el mundo opina y, para mí, el partido se juega durante el partido y no tanto reclamar, quejarse o poner excusas después, o anticiparse tratando de condicionar. Nosotros jugamos el partido que hay que jugar, jugamos durante los 90 o 100 minutos que dura el partido y después pensamos en nuestro equipo", declaró el entrenador.

Estas declaraciones se dan en medio de diversos cuestionamientos de varios clubes de la Liga 1 sobre las malas decisiones que vienen tomando los encargados de repartir justicia en el partido.

Gerardo Ameli se pronunció sobre los árbitros de la Liga 1

Gerardo Ameli se pronunció sobre los árbitros de la Liga 1

Próximo partido de Atlético Grau

Atlético Grau se prepara para enfrentar a ADT de Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro está programado para el viernes 23 de octubre, desde las 3.15 p. m. (hora peruana).

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos EN VIVO vía Liga 1 MAX por el Torneo Clausura 2026

  2. Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: clasificación con resultados de la fecha 12

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano