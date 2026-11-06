ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca pelean por no descender a la Liga 2 2027: ¿Qué partidos le restan?
ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por mantener la categoría en la Liga 1 2026. Conoce qué partidos les restan y quién tiene más riesgo de descender.
La recta final de la Liga 1 2026 promete emociones hasta la última jornada, especialmente para tres equipos que buscan evitar la pérdida de categoría. ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca se encuentran en una complicada disputa por mantenerse en la máxima división del fútbol peruano, pues uno de ellos acompañará a UTC a la Segunda División. Ante este panorama, repasamos qué partidos les restan a cada club y cuáles son sus posibilidades de salvarse del descenso.
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La lucha por evitar el descenso en la Liga 1 2026 entra en su etapa decisiva. ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca afrontan sus últimos compromisos de la temporada con la obligación de sumar puntos para asegurar su permanencia en Primera División. A falta de dos jornadas para el cierre del campeonato, cada resultado puede ser determinante, especialmente porque uno de estos tres clubes terminará perdiendo la categoría y jugará en la Liga 2 durante el 2027.
Así va la zona baja del Acumulado de la Liga 1 2026 a falta de dos jornadas.
ADT: busca asegurar su permanencia
El equipo tarmeño llega con una mejor posición en la tabla acumulada (15°) y necesita aprovechar sus últimas oportunidades para alejarse definitivamente de la zona de descenso. Sin embargo, tendrá dos compromisos exigentes ante rivales que pelean por objetivos importantes.
- Fecha 16: ADT vs. Sporting Cristal
- Fecha 17: Cusco FC vs. ADT
CD Moquegua: obligado a sumar para salvarse
El conjunto moqueguano afronta dos encuentros decisivos para mantenerse en la máxima categoría. Su visita a Universitario será una prueba complicada, mientras que cerrará la temporada en casa frente a Atlético Grau, donde podría jugarse su permanencia.
- Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua
- Fecha 17: CD Moquegua vs. Atlético Grau
FC Cajamarca: ubicado en zona de descenso
El equipo cajamarquino es uno de los más comprometidos en la lucha por evitar el descenso. Actualmente, necesita sumar en sus dos presentaciones y esperar que sus rivales directos dejen puntos en el camino. Primero recibirá a Alianza Atlético y posteriormente visitará a Alianza Lima en Matute.
- Fecha 16: FC Cajamarca vs. Alianza Atlético
- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca
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