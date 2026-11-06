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ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca pelean por no descender a la Liga 2 2027: ¿Qué partidos le restan?

ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por mantener la categoría en la Liga 1 2026. Conoce qué partidos les restan y quién tiene más riesgo de descender.

Diego Medina
ADT, CD Moquegua o FC Cajamarca; uno de ellos descenderá a Liga 2 junto a UTC.
ADT, CD Moquegua o FC Cajamarca; uno de ellos descenderá a Liga 2 junto a UTC. | Foto: Composición LÍBERO.
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La recta final de la Liga 1 2026 promete emociones hasta la última jornada, especialmente para tres equipos que buscan evitar la pérdida de categoría. ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca se encuentran en una complicada disputa por mantenerse en la máxima división del fútbol peruano, pues uno de ellos acompañará a UTC a la Segunda División. Ante este panorama, repasamos qué partidos les restan a cada club y cuáles son sus posibilidades de salvarse del descenso.

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La lucha por evitar el descenso en la Liga 1 2026 entra en su etapa decisiva. ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca afrontan sus últimos compromisos de la temporada con la obligación de sumar puntos para asegurar su permanencia en Primera División. A falta de dos jornadas para el cierre del campeonato, cada resultado puede ser determinante, especialmente porque uno de estos tres clubes terminará perdiendo la categoría y jugará en la Liga 2 durante el 2027.

Liga 1 2026

Así va la zona baja del Acumulado de la Liga 1 2026 a falta de dos jornadas.

ADT: busca asegurar su permanencia

El equipo tarmeño llega con una mejor posición en la tabla acumulada (15°) y necesita aprovechar sus últimas oportunidades para alejarse definitivamente de la zona de descenso. Sin embargo, tendrá dos compromisos exigentes ante rivales que pelean por objetivos importantes.

  • Fecha 16: ADT vs. Sporting Cristal
  • Fecha 17: Cusco FC vs. ADT

CD Moquegua: obligado a sumar para salvarse

El conjunto moqueguano afronta dos encuentros decisivos para mantenerse en la máxima categoría. Su visita a Universitario será una prueba complicada, mientras que cerrará la temporada en casa frente a Atlético Grau, donde podría jugarse su permanencia.

  • Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua
  • Fecha 17: CD Moquegua vs. Atlético Grau

FC Cajamarca: ubicado en zona de descenso

El equipo cajamarquino es uno de los más comprometidos en la lucha por evitar el descenso. Actualmente, necesita sumar en sus dos presentaciones y esperar que sus rivales directos dejen puntos en el camino. Primero recibirá a Alianza Atlético y posteriormente visitará a Alianza Lima en Matute.

  • Fecha 16: FC Cajamarca vs. Alianza Atlético
  • Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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