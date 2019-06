Perú-Uruguay: el día que Sampaio hizo feliz a la Blanquirroja | VIDEO Y FOTOS

La designación de Wilton Sampaio como juez del partido de este sábado por los cuartos de final de la Copa América, que disputará la Selección Peruana frente a la Selección Uruguaya trajo un recuerdo grato a la memoria de nuestra afición.

PUEDES VER: Jefferson Farfán y el apoyo de los hinchas: no pisará un campo hasta el próximo año ¡TERRIBLE!

Y es que el juez brasileño Wilton Sampaio tiene un antecedente bueno dirigiendo a una Selección Peruana, aunque no a la absoluta sino a la Selección Sub 15, que en el 2013 se proclamó campeona del Sudamericano Sub 15 Bolivia 2013.

La gran final del Sudamericano Sub 15 la disputó la Selección Peruana, dirigida por Juan José Oré y la Selección Colombia, cotejo que se jugó en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz Bolivia.

PUEDES VER: Tiago Cantoro volvió a Universitario y jugará en el equipo de Reservas

El encuentro fue bastante disputado y se definió a favor del combinado patrio en los minutos finales. Sobre los 83' el atacante Luis Ibérico marcó el solitario gol que le dio el título sudamericano Sub 15 a la Selección Peruana.

El logro de esta Sub 15 es uno de los pocos ratos felices que un seleccionado de menores nos ha dado, similar a la clasificación de los "Jotitas" al Mundial Sub 17 de Corea 2007. Y testigo de esa alegría fue el juez brasileño Wilton Sampaio.