Jahir Butrón: "¡Perú no es favorito ante nadie! Cuesta ganar los partidos"

El director técnico de Alianza Atlético Sullana , Jahir Butrón , señaló que la selección peruana debe enfocarse en sus fortalezas y debilidades para hacer frente a los rivales, y no dejarse llevar por los clichés que colocan a los dirigidos por Ricardo Gareca como uno de los países favoritos para poder conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa América 2021 .

"Yo tengo un pensamiento claro. Una idea clara sobre lo que es la selección. A pesar de que a veces escucho bastantes comentarios con los cuales no estoy de acuerdo, creo que Perú tiene una idea clara que cuando la realiza, es un equipo bastante complicado, que le puede hacer partido a cualquiera. Y no saco a ningún equipo de Sudamérica. ¡A cualquiera le puede hacer partido!, pero cuando tiene la idea clara", declaró Butrón en exclusiva al programa 'GOLPERÚ Noticias.

"A mí me parece que los muchachos de la selección se equivocan cuando empiezan a creer todo lo que dicen los demás: de que es favorito, que tiene que hacer esto, que tiene que salir a dominar, que tiene que salir a manejar la pelota. Para mí, Perú es un equipo que, consciente de sus limitaciones, defiende y sus transiciones rápidas hacen que el equipo saque provecho de la desesperación del rival. Esa es la lectura que tengo sobre Perú. Y si ellos están claros en esa idea, le hace partido a cualquiera", manifestó el exdefensor central.

"El tema es mental porque a veces nos mareamos y me parece, de repente me equivoco, se cree todo lo que se dice: que Perú es favorito ante tal. Perú no es favorito ante nadie. A Perú le cuesta todos los partidos. Y tienen que romperse el alma en todos los partidos para poder ganar. Entonces, cuando ellos creen lo que otra gente dice, creo que allí viene el primer error, pero cuando están conscientes de lo que son y lo que pueden hacer, es un equipo complicadísimo para cualquiera y le puede ganar a cualquiera", apuntó el hermano mayor de Leao.