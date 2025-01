Adrián Camino tras emigrar al exterior: "Quiero llegar a la selección peruana"

La vida está llena de oportunidades, pero a su vez también de dolor. Durante varios años, Adrián Camino intentó abrirse camino en el fútbol peruano, pero circunstancias anormales (como la pandemia del coronavirus) trajeron abajo sus expectativas.

Formado en las divisiones inferiores de Sporting Cristal, pasó por las filas de la Academia Cantolao, Juan Aurich, Alianza Lima y Deportivo Binacional. Incluso, fue parte del plantel que salió campeón nacional en 2019 tras recibir el llamado de Javier Arce, pero no logró debutar en Primera División.

Ya en 2020, negoció su fichaje con varios clubes de Segunda División, pero tampoco pudo ejecutarse este hecho. Ciertamente, el virus del COVID-19 acababa con su carrera, pero apareció el apoyo de su mamá, Carmen del Castillo, y ello terminó siendo fundamental.

Adrián Camino recientemente fue fichado por el Lynx FC de la Primera División de Gibraltar y aunque la liga no es bien vista en el país, el guardameta de 22 años sabe perfectamente que es una oportunidad de oro para saltar a otro campeonato con mayor relevancia. Allí están los casos de Paulinho y Hulk.

Adrián ¿En qué club te formas profesionalmente?

Me formé en Sporting Cristal. Allí hice todas mis divisiones menores hasta los 16 años. Luego pasé a la Academia Cantolao un año y en 2017 parto hacia mi primer equipo profesional, que es el Juan Aurich. Tenía 18 años.

Luego de estar en Juan Aurich, regreso a Sporting Cristal en 2018. Estuve hasta mitad de año porque luego me fui a Alianza Lima. Ya en 2019, me llamó el profesor Javier Arce para jugar en Binacional. Estuve toda la temporada allí.

En 2020 regreso a Alianza, pero quería jugar. Estaba negociando con un club de la Segunda División, pero pasó el tema de la pandemia y no se pudo. Todo este tiempo estuve sin equipo hasta que se concretó la oferta del Lynx.

¿Cómo es que pasas de Sporting Cristal a Alianza Lima?

A Alianza llego en 2018 porque en Cristal no tenía continuidad. No jugaba casi nunca y se dio la posibilidad de llegar a Alianza porque me lleva mi tía Petronila Gonzáles, la mamá de Paolo Guerrero. No somos familiares, pero le digo tía de cariño.

Estuve en el equipo de reservas con el profesor Guillermo Salas toda la temporada 2018. Soy hincha de Cristal porque me formé allí, pero le guardo mucho cariño a Alianza. Me trataron muy bien. No era nada de lo que me habían dicho antes. Es un club espectacular.

Algunos de mis ex compañeros son Gianmarco Gambetta que ahora está en Cantolao, Jack Cirilo, Fabio Rojas que ahora está en el equipo principal. En su momento, con 'Tato' estuve en selecciones menores. Tengo contacto con muchos de mis compañeros. Siempre estaré agradecido con el club.

¿Qué consideras que pasó para no debutar profesionalmente en Alianza?

No sabría decirte. Es posible por el delicado momento que atravesaba Alianza en 2018. Recuerda que en ese tiempo no se sabía si el profesor Pablo Bengoechea iba a seguir. Nosotros, con el equipo de reservas, fuimos segundos y le dimos un punto al primer equipo para que clasifique a la final y juegue con Cristal. Luego en diciembre me llamó el profesor Javier Arce para jugar en Binacional y creo que fue una buena decisión ya que se hizo un buen campeonato en Juliaca. A veces las decisiones son así, pueden salir bien o mal, pero eso es lo importante de la madurez. Ir creciendo poco a poco.

Entonces, te pasó por la cabeza dejar el fútbol.

Sí, esa idea me empezó a rondar cuando inició la pandemia. Me llamaron de Unión Comercio y Alianza Atlético de Sullana, pero no llegamos a un acuerdo. Al ver que ese año (2020) se iba a acabar y no iba a jugar, pensé en dejar el fútbol.

Por eso postulé a la Universidad Mayor de San Marcos e ingresé a la carrera de Educación Física. Obviamente, ahora que todo es virtual, pienso terminarlo desde Gibraltar. Tuve el apoyo de mi mamá que como te dije es periodista y prácticamente desde que estaba en la barriga iba a la Videna. Qué mejor que ella para aconsejarme para seguir adelante.

Imagínate, de estar sin equipo y no saber que iba a hacer con mi carrera a tener la oportunidad de irme a Europa. Voy a aprovecharla al máximo, aprovechar el fútbol de Gibraltar y dar un salto a otra liga más competitiva.

Se menosprecian las ligas que no son tan competitivas como la española, inglesa, italiana, alemana... ¿Qué respuesta para ello?

Para nosotros Gibraltar no es conocido, pero el estar en Europa, cerca de las otras ligas más competitivas, es vista. Obviamente cuando piensa emigrar, quiere llegar a estos campeonatos (Serie A, LaLiga, Bundesliga, Premier League), pero Gibraltar me va a servir de mucho para mostrarme y dar el salto mayor.

De aquí podría irme a Portugal o a los Países Bajos. Quiero demostrar mis capacidades dentro del campo. Estoy muy enfocado en eso. Ocurre algo similar en Sudamerica con el fútbol uruguayo, no es muy visto, pero en la región es el que más exporta jugadores al exterior.

Y hay casos a lo que me refiero. Por ejemplo, Paulinho que estuvo en Barcelona, jugó en Lituania y luego regresó a Corinthians. De allí recién dio el salto al Tottenham. Lo mismo con Hulk que estuvo en la liga japonesa y recién de allí fue al Porto. Son casos de muchos jugadores con trayectoria.

¿Cómo llega la oportunidad de ir al Lynx?

Se contactó conmigo Fernando Arreberrena, que es un intermediario chileno. Me había hecho un seguimiento a mi carrera. Pidió referencias en la selección cuando me tocó estar. Sé que le preguntó al profesor Ángel Bernucio, que fue asistente del profesor Daniel Ahmed. También al profesor Juan José Oré.

Presentó mis credenciales al presidente del Lynx y fue de su agrado. Nos pusimos en contacto, me llamó el presidente. Conversamos por intermedio de Fernando y pudimos llegar a un acuerdo. El club ya me hizo oficial.

Más allá de lo que pueda hacer en lo personal, sé que haciendo una buena actuación, voy a abrirle las puertas a varios jugadores peruanos que también buscan la posibilidad de mostrarse. Más aún por la pandemia, muchos se han quedado sin jugar porque el Torneo de las Reservas no se ha reiniciado. Quiero ser un buen profesional, pero sobre todo una excelente persona.

Considero que esa frase de la "universidad no hace al estudiante" aplica para el fútbol entorno a que la "liga no hace al jugador".

Mejor no lo pudiste decir, eso es tal cual. Es muy claro la definición, mejor imposible.

Estuviste en las divisiones menores de la selección. Cuéntame sobre esa experiencia.

A nivel de selección, estuve en la mayoría de las preselecciones en divisiones menores. Siempre me faltó ese 'espaldarazo' de llegar a la lista final. No tuve suerte. Me quedé fuera de los Juegos Olímpicos de Nanjing (2014), de la Sub-17 y Sub-20. Tampoco fui llamado para los Panamericanos. Siempre me quedó esa 'espinita'.

Quiero lograr esa meta de ser llamado a la selección. Ahora que estoy en Europa es un primer paso. Estando en Gibraltar, puedo pelear una convocatoria. No es una liga muy conocida, pero hacías mención del caso de André que está jugando en Arabia y le va muy bien o en su momento Cristian Benavente que estuvo en Egipto. No son tan reconocida por nosotros, pero el fútbol es muy competitivo.

Voy a dar mi máximo esfuerzo para que el profesor Ricardo Gareca me pueda llamar a la selección. Sé que puedo lograrlo. Es uno de los objetivos que me he planteado, pero primero es llegar a Gibraltar. Acomodarse, aclimatarme, tener continuidad y en base a eso demostrarme a mi mismo que puedo.

Gracias por el tiempo, Adrián. El mejor de los éxitos.