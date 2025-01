Reimond Manco aclara "pedido" a la selección peruana: "No me regalo con lazo"

"Acabo de ver que ha rebotado en varios diarios donde supuestamente yo digo que quiero volver a la selección, que me regalo con lazo y cosas así. En realidad yo nunca he dicho eso. Ahora, me llamaron a entrevistarme y me preguntan: '¿Te gustaría estar en la selección?' y todos los jugadores peruanos te van a decir que sí. Solo un loco te diría que no", comenzó diciendo.