Jonathan Lacerda: "A Perú le faltó puntería para ganar a Uruguay"

A cinco días de haberse disputado el Perú vs Uruguay , en el Estadio Nacional de Lima, por las Eliminatorias Qatar 2022 , el futbolista 'charrúa' Jonathan Lacerda valoró el juego de la 'Blanquirroja'; sin embargo, fue enfático al acusar la falta de puntería que tuvieron los dirigidos por el 'Tigre' Ricardo Gareca para sumar tres puntos de oro en casa.

Cabe precisar que aquella noche del jueves 2 de septiembre, peruanos y uruguayos se repartieron los puntos gracias a los goles de Renato Tapia (24') y Giorgian De Arrascaeta (29'). No obstante, Lacerda estimó que a la 'Bicolor' le irá bien en el proceso eliminatorio. Y le podría ir mucho mejor, si el fútbol profesional peruano mejorara los escenarios deportivos, un hecho que ayudaría a revalidar la categoría de nuestros incipientes jugadores de la liga nacional.

"La liga de fútbol peruana es dura, no me la imaginada tanto así. Tiene una calidad importante, todos los equipos poseen delanteros muy buenos que pueden hacer daño en cualquier momento. Pero, lastimosamente, no se puede elevar más la calidad del campeonato por el pésimo estado de las canchas", apuntó el exSalamanca Club de España a José Varela, periodista deportivo de Líbero en un enlace a través de su cuenta oficial de Instagram.