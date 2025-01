'Pancho' Pizarro sobre supuesto ampay de la selección: "En otros países es normal"

Francisco Pizarro , exgolero de Alianza Lima , habló de la supuesta reunión que habría realizado algunos futbolistas de la Selección Peruana el último fin de semana, asegurando que no sería adecuado referirse a ese tema porque no hay ningún video ni pruebas que lo certifique.

"En este caso no creo que es el momento de ver el tema porque no hay videos, ni nada, lo que si puedo decirte es que se ha creado una historia en la cual el jugador no puede reunirse ni tomar unos tragos", indicó en el programa "A ras de cancha" de LR+.