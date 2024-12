Johnnier Montaño Jr. aseguró que quería jugar con Perú: "No se dio y me decidí por Colombia"

Jhonnier Montaño Jr. es un futbolista que ha dado que hablar en los últimos años, ya que varios entrenadores mencionaban que era un buen proyecto a futuro para la Selección Peruana, pero a pesar de las grandes actuaciones que dio en los torneos de menores, nunca tuvo el llamado de la FPF para integrar alguna categoría de la Blanquirroja.

Por esa razón, el futbolista del exjugador colombiano optó por defender a Colombia, ya que dicha nación mostró el interés de tenerlo en sus filas. Sin embargo, antes de llegar al elenco 'cafetero', el futbolista de 17 años afirmó que, desde un inicio, quería defender la camiseta de la Bicolor.

"Tengo claro que voy a jugar por Colombia, en su momento me ofrecí a jugar por Perú .Les dije a mis padres que quería jugar por Perú, pero cuando no se dio y me llaman a la Selección colombiana, fue que me decidí al 100%", indicó en Radio Ovación.

Jhonnier Montaño Jr. confesó que, por el tema de la pandemia no ha podido estar en la Selección Colombiana, pero a pesar de su ausencia, reveló que todo el comando técnico de dicho país se encuentra muy pendiente de él.

Johnnier Montaño en Deportivo Municipal

"En la Selección colombiana están pendientes de mí, me llaman, me preguntan cómo voy y estoy muy contento. Por la pandemia no pude estar mucho en la Selección de Colombia, pero me ayudó en el sentido que me subieron a entrenar con el equipo profesional, que es uno de mis sueños", manifestó.

Johnnier Montaño: Su actualidad en Huesca

Finalmente Jhonnier Montaño Jr. dio a conocer que se encuentra muy feliz en su estadía con el Huesca de España, incluso, explicó que está teniendo muy buena sintonía con el grupo de jugadores que hay en el equipo.

"Estoy muy feliz con el grupo humano que estoy trabajando en España (club Huesca) y estoy demasiado contento con ese gran paso que he dado en mi carrera. Soy un jugador que se ha movido por todo el frente de ataque, me han estado poniendo de '9', de extremo y hasta hace poco antes del parón he estado jugando de '10'", sentenció.

Johnnier Montaño con la Selección Colombiana

Tras su llamado a la Selección Colombiana, el futbolista Johnnier Montaño ha disputado tres partidos amistosos con el conjunto cafetero (Portugal, Alemania y Holanda), sumando un total de 115 minutos de juego con la camiseta de dicho país.