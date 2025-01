Donny Neyra: "Ricardo Gareca me engreía más que a Christian Cueva"

No podía falta su palabra en el cumpleaños del 'Tigre'. En el día de su onomástico, Donny Neyra recordó el trato que recibió por parte de Ricardo Gareca cuando este estuvo al mando de Universitario de Deportes . El exjugador confesó que fue muy engreído en aquella época, incluso más que Christian Cueva en la Selección Peruana.

"Ricardo no tendrá a ningún jugador más engreído que yo. Podrá tener preferidos pero uno como yo, nadie. Sinceramente con el profesor viví tantas cosas que no creo que las vuelva a pasar. Yo era como su hijo. Yo tuve mucho privilegios que nadie más gozó y difícilmente alguien lo vuelta a tener. Es un técnico muy paternal además de buena persona. Incluso, te puedo decir que me engreía más que 'Cuevita'", declaró en El Barrio.