Ricardo Gareca y su firme respuesta sobre volver a la selección peruana: "Yo nunca..."

"Yo nunca cerraría la posibilidad de Perú porque pasé tantos años allá. Tengo cuestiones personales, entonces yo no le cierro la puerta a nadie y menos a un país en el que me sentí tan a gusto y conozco. Me tocó la etapa de dirigir a la ‘U’, un año y medio, y me tocó siete años y medio con a selección. Entonces, pasé nueve años de mi vida en Perú. En las dos etapas pasé buenas y malas, pero me han tratado muy bien en todo momento", declaró en la última emisión del espacio transmitido en el canal de Youtube 'A Presión'.