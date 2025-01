Fossati defiende con fuerza su paso por la selección peruana: "Aún está en la pelea"

"Cuando estábamos en La Bombonera con el equipo supe que el presidente y algunas otras personas habían sido liberadas. Al regresar a Lima no tuve contacto con los miembros del directorio y tampoco alguno de ellos me llamó para decirme algo. Yo sólo hablé con el presidente pero no tengo ni idea qué argumentos hubo para tomar la decisión (rescindirle contrato). Ellos sabrán por qué lo hicieron. Cuando me dicen que el directorio optó por mi salida yo respondo que solo conocí a dos o tres, incluido al presidente. Después, en el directorio de la federación hay personas que no tengo ni idea quiénes son y esto lo digo con total respeto. Ellos tomaron la decisión porque los resultados no fueron los esperados, pero sería mucho más complicado si nos acusarán de algo y no ha sido así", explicó.