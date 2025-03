Y es que Óscar Ibáñez empezó sus entrenamientos este 10 de marzo con los futbolistas sparrings, entre ellos Juan Gonzáles Peña y Jefferson Nolasco de Sport Boys, Ian Wisdom y Maxloren Castro de Sporting Cristal, Edu Villar de Sport Huancayo, D´Alessandro Montenegro de ADT, Nicolás Amasifuén y Brian Arias de Alianza Lima, y por último, Juan Pablo Goicochea que llega desde su club Platense, Argentina.

“Hoy le decíamos a los muchachos que vinieron, chicos sparrings o invitados, no sé cómo llamarlos, pero son chicos que no están aquí de casualidad. Algunos han tenido ya paso por selecciones juveniles, otros están sobresaliendo, empezaron a encontrar su lugar en primera división, están alternando y bueno, son chicos que no están acá de casualidad. Cuando les toque irse de acá se lleven algo importante, que conversen mucho con los jugadores que ya transcurrieron el camino que ellos quieren transmitir y que nosotros estamos aquí a disposición para ayudarlos a crecer”, sentenció el nuevo entrenador de la selección peruana.