Óscar Ibañez reveló cómo convenció a Paolo Guerrero para que vuelve a la selección peruana

Óscar Ibáñez , actual técnico de la Selección Peruana , tuvo el día de hoy una conferencia de prensa en la Videna donde reveló detalles de su convocatoria, realizada este último domingo. El ex arquero de Universitario empezó los entrenamientos rumbo a los dos próximos encuentros frente a Bolivia y Venezuela, y en plena conferencia, periodistas no dudaron en consultarle sobre la convocatoria de Paolo Guerrero y cómo se dio.

“Sabemos la importancia de Paolo, lo dijo la vez pasada, no solo lo que representa para los compañeros, sino también para el rival” dijo Ibáñez en referencia al valor que trae volver a convocar a uno de los máximos referentes de la selección en los últimos años. Cómo sabemos, el “depredador” vuelve a la “blanquirroja” luego de haber dicho que se retiraría y que era momento de dar pase a los nuevos valores.

Entre campeones de la Sudamericana, uno con Cienciano y el otro con LDU, tuvieron una conversación que fue revelada por el estratega. “No había quedado muy claro si había dejado la selección o no. Cuando hablé con él me dijo que veía lo mismo que veíamos nosotros, que todavía se podía pelear, que había muchas chances, así que le dije que contaba con él. Él me dijo que sí, que iba a estar a disposición y lo está demostrando en Alianza”, puntualizó.