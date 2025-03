Mundialista con Perú incómodo por convocatoria de Guerrero: "No debería, lo considero viejo"

"Si no hay otro delantero y Paolo está en condiciones para jugar y demostrar su valía, lo puede hacer. En lo personal, creo que jugadores a esa edad no deben ser opción en una selección que aspire a una clasificación. Se debe hacer un plan de trabajo para el futuro. No se puede estar esperanzado que Guerrero nos va a clasificar al Mundial. Los jugadores que tienen una cierta edad no deberían ser convocados porque los considero viejos. Guerrero sigue vigente porque se formó e hizo su carrera en Alemania, donde el nivel es exigente ", precisó Gerónimo Barbadillo.

Ambos saben lo que es ser delantero de la selección peruana.

"No entiendo cómo trabaja la FPF. Si se quiere mejorar el fútbol peruano, independientemente de los seis partidos que restan, deberían asegurar un entrenador para un proyecto de cara al futuro. Pero si no hay nada de eso, ¿qué puede ofrecer un interino? No se sabe qué quieren los dirigentes porque es gente que no sabe del tema. Pueden ser personas con vidas exitosas, pero si no saben de fútbol deberían rodearse de los que saben", señaló Gerónimo Barbadillo.