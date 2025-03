Diego Penny contundente con Alex Valera tras pedir no ser convocado: "Todos deben dar la cara"

La selección peruana no atraviesa un buen momento y necesita contar con la presencia de los mejores jugadores en la actualidad, es por ello que, la no convocatoria de Alex Valera a la 'Bicolor' ha dejado sorprendido a más de uno. Sin embargo, este fue un pedido expreso del jugador quien prefirió ausentarse por problemas familiares .

En ese sentido, el exarquero peruano, Diego Penny , no dudó en referirse a esta situación y cuestionó duramente la decisión del jugador de Universitario de Deportes . Incluso, puso en tela de juicio su compromiso con la Bicolor tras los malos resultados obtenidos en las Eliminatorias 2026.

"El tema de Valera da para analizar, cada uno puede pensar distinto. Salió una información que tenía problemas personales con su familia, pero ¿qué problema, que no sea de salud y que no involucre a un familiar cercano, podría hacer que si puedas jugar con tu equipo todos los fines de semana y no con la selección? Hoy es el momento en que todos deben dar la cara, porque ahora es donde la selección necesita de todos", expresó el exarquero de Sporting Cristal.