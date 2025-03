Perú no lo convocó y ahora jugó de titular en partido de la Liga Alemana

Eso sí, si bien es cierto Óscar Ibáñez no lo tuvo en cuenta para las Eliminatorias 2026, quien fue sumamente criticado por no haber usado al futbolista es José Guillermo del Solar. Y es que se trata de Felipe Chávez, mediocampista del Bayern Múnich que no fue convocado a la selección peruana para disputar el Sudamericano Sub 20 a inicios del presente año.