Así luce el Estadio Nacional previo al encuentro de Perú ante Bolivia

El Estadio Nacional , quién venía siendo criticado por su mal estado, presentará una imágen actualizada para el encuentro clasificatorio entre las escuadras de la selección peruana y la selección boliviana a las 20:30 horas, pero desde dentro no notarían el cambio.

Así luce el gramado del Estadio Nacional. Foto: Fútbol Champán

No obstante, desde adentro, Movistar Deportes informó que el gramado presenta los mismos problemas. “La cancha del Estadio Nacional realmente no está bien. Se nota los parches y algunos desniveles. No hay buen estado del campo de juego”, informó la periodista Daniela Fernández.