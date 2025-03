'Chorri' Palacios desató polémica sobre Ibáñez tras victoria ante Bolivia: "¿Por un partido?"

La 'Bicolor' no ganaba con una diferencia de dos goles luego de 3 años , cuando en su momento venció a Paraguay por 2-0 cuando aún se jugaban las eliminatorias al Mundial de Qatar. Es por ello que, la emoción por este triunfo ha llevado a más de uno a preguntarse si Oscar Ibáñez debería quedarse al mando de la 'Bicolor' hasta por lo menos el fin del proceso clasificatorio.

"Yo no entiendo por qué, ¿por un partido que hemos ganado? Dejémosle que nos demuestre más, por un partido no podemos buscar calificaciones, hay que tener calma, nos desesperamos demasiado. Aún quiero verlo, porque lo he visto cuando ha dirigido a sus equipos y lamentablemente nunca le ha ido bien", manifestó.