Así fue la explosiva narración boliviana tras gol de Paolo Guerrero: "¡Viejito y acabado!"

"Está Paolo, gol de Perú. Genialidad del gran Paolo, del hombre de experiencia. El capitán. Paolo Guerrero lo desacomodó como un muñeco de peluche al hombre que tenía de marca. Se derrumba las ilusiones, dejo de practicar el inglés, me parece que sí, porque ya no voy a poder con la selección. Si este resultado se confirma, no llegamos al Mundial", expresan en la narración.