Liberman quedó totalmente rendido ante el nivel de 5 jugadores de Perú: "Selección ambiciosa"

Como era de esperarse, la victoria de la 'Blanquirroja' no solo causó diversas reacciones en la prensa local. Ya que desde Argentina, el reconocido periodista Martín Liberman analizó el gran resultado que obtuvo el equipo peruano , y fue así como sorprendió al elogiar el rendimiento que tuvieron 5 jugadores de la 'Bicolor'. ¿Quiénes son?

Perú venció 3-1 a Bolivia en el reinicio de las Eliminatorias 2026/Foto: Carlos Félix - URPI/LR

"Con Reyna, Carrillo, Guerrero, Andy Polo, Renato Tapia que estuvieron bien. Un Guerrero vigente, hay que usarlo, lo que le quede hay que usarlo y hay que rodearlo. Como no aprovechar la velocidad de André Carrillo, Bryan Reyna. Si vas a morir, que sea con la bota puesta. Morir me refiero a que si ya no llegarás al Mundial", expresó el periodista.