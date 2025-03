Paolo Guerrero explotó contra polémico arbitraje chileno en Venezuela: "¡No me jod...!

Como se recuerda, la Blanquirroja perdió muchos puntos en la primera parte de las Clasificatorias Sudamericanas , por lo que en esta recta final no tiene margen de error. Por ello, sabía que una caída en Maturín los podía dejar lejos del objetivo debido a que la ‘Vinotinto’ es uno de los rivales directos.

Salomón Rondón se encargó de abrir el marcador al minuto 41’ tras un polémico penal cobrado por el árbitro chileno Cristian Garay. El combinado peruano pudo empatar a través de Bryan Reyna , pero su gol fue anulado. La impotencia del ‘Depredador’ fue mayor ante las constantes faltas en contra, por lo que no dudó en expresarse sobre el final del encuentro.

“¡Somos coju…! ¡Somos coju…! No nos pueden poner terna chilena, tienen que poner de Argentina o Uruguay, no chilena. ¡No me jod…!”, dijo el goleador histórico de la Bicolor ante las cámaras de Movistar Deportes al ser consultado sobre la sensación de injusticia.