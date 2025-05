Luis Ramos reveló firme motivo por el que no se incorporará pronto con Perú: "Hay cosas..."

Luis Ramos vive uno de sus mejores momentos luego de su fichaje por el América de Cali. Tras las buenas actuaciones que ha logrado con el equipo colombiano, fue convocado por Óscar Ibáñez para la selección peruana de cara a los duelos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, el delantero sorprendió al revelar que se tardará en incorporarse con la 'Bicolor'.

PUEDES VER: César Inga es la principal novedad de la lista de convocados de la selección peruana

Luis Ramos no se incorporará aún a los entrenamientos de la selección peruana

Se tenía previsto que Luis Ramos llegue a suelo peruano este 28 de mayo, luego del duelo ante Racing por la Copa Sudamericana, para incorporarse a los entrenamiento de la 'Blanquirroja'. No obstante, esto ya no será posible, pues ha solicitado que pueda quedarse unos días más con el América de Cali.

Esto se debe exclusivamente a que están próximos a disputar los cuadrangulares de la Liga Colombiana, que se disputarán entre el 31 mayo y 1 de junio). Es por ello, que tras el último partido de los 'Diablos Rojos', Luis Ramos no solo valoró la victoria que consiguieron, sino que también aseguró que viajará el 2 de junio rumbo a Perú.

Video: América en la Red

“Siempre he dejado la vida en cada equipo que me ha dado la oportunidad y trato de retribuirles con goles, estoy feliz por eso. En primera instancia, el viaje era el día 28, pero hay cosas que se conversaron con la directiva. Sería importante jugar la primera fecha (con América de Cali) y poder llegar con ritmo al partido con Perú. Todo dependerá del sorteo, lo más seguro es que me quede para la primera fecha y me vaya el 2 de junio para mi selección”, aseguró el futbolista.

Luis Ramos marcó su primer doblete con el América de Cali

Luis Ramos llegará con la pólvora encendida a la selección peruana, pues en el último enfrentamiento ante Independiente Medellín consiguió anotar un asombroso doblete en los últimos minutos del partido, de hecho sus goles le dieron la victoria al América de Cali.

“Feliz por anotar, como ‘9’ es importante porque te da mucha confianza para seguir todo el año. Me quedo con el grupo, con el respaldo. sabíamos lo que nos jugábamos, quedar primeros y conseguir ese punto extra”, expresó Ramos tras finalizar el partido.

En lo que va de la temporada, el delantero ha jugado 21 encuentros con el elenco colombiano, donde ha conseguido anotar en 5 oportunidades. Además, a sumado 988 minutos en el campo.